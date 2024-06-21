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Китай ввел санкции против Lockheed Martin

Ведомости

Китай ввел санкции против компании Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

«Китай принял решение ввести санкции в отношении соответствующих организаций: лаборатория интеграции ракетных систем Lockheed Martin, лаборатория передовых технологий Lockheed Martin, Lockheed Martin Ventures», – говорится в приказе МИД КНР.

Санкции затрагивают генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора организации Хесуса Малаве. Китай запретил руководству компании проводить сделки в стране, осуществлять сотрудничество и другую деятельность. Им запрещен въезд в КНР, в том числе в Гонконг и Макао. Решение вступает в силу с 21 июня.

22 мая китайское внешнеполитическое ведомство также объявило о введении мер против компаний США, которые связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК). Ограничения стали реакцией на вооружение Тайваня со стороны США и санкций в отношении китайских компаний за их якобы связь с Россией. Тогда в список были включены такие компании, как Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics и др.

19 июня госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, их поставки оцениваются в $300 млн. Также США могут поставить на остров ракетные системы Switchblade 300 и сопутствующее оборудование, что оценивается в $60,2 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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