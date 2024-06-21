Китай ввел санкции против Lockheed Martin

22 мая китайское внешнеполитическое ведомство также объявило о введении мер против компаний США, которые связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК). Ограничения стали реакцией на вооружение Тайваня со стороны США и санкций в отношении китайских компаний за их якобы связь с Россией. Тогда в список были включены такие компании, как Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics и др.