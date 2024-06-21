Китай ввел санкции против Lockheed Martin
Китай ввел санкции против компании Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.
«Китай принял решение ввести санкции в отношении соответствующих организаций: лаборатория интеграции ракетных систем Lockheed Martin, лаборатория передовых технологий Lockheed Martin, Lockheed Martin Ventures», – говорится в приказе МИД КНР.
Санкции затрагивают генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора организации Хесуса Малаве. Китай запретил руководству компании проводить сделки в стране, осуществлять сотрудничество и другую деятельность. Им запрещен въезд в КНР, в том числе в Гонконг и Макао. Решение вступает в силу с 21 июня.
22 мая китайское внешнеполитическое ведомство также объявило о введении мер против компаний США, которые связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК). Ограничения стали реакцией на вооружение Тайваня со стороны США и санкций в отношении китайских компаний за их якобы связь с Россией. Тогда в список были включены такие компании, как Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics и др.
19 июня госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, их поставки оцениваются в $300 млн. Также США могут поставить на остров ракетные системы Switchblade 300 и сопутствующее оборудование, что оценивается в $60,2 млн.