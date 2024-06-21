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Китай и США впервые за пять лет провели консультации по ядерному оружию

Ведомости

Китай и США впервые за пять лет провели неофициальные консультации по вопросам ядерного вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на членов американской делегации, которые присутствовали на переговорах.

Консультации прошли в Шанхае в марте этого года. Их участниками стали американские бывшие чиновники и исследователи, а также китайские отставные военнослужащие, ученые и аналитики.

Пекин выступил с заявлением, что КНР не стала бы применять ядерное оружие в случае возникновения конфликта, который связан с Тайванем. Представители китайской делегации также выразили уверенность, что страна одержала бы верх в этом конфликте без использования ядерного оружия. Источники агентства в американской делегации отметили, что такие консультации не могут заменить официальные переговоры, которые требуют от участников авторитетных высказываний по затрагиваемым вопросам. Дополнительные встречи запланированы на 2025 г.

В начале июня президент США Джо Байден допустил, что для защиты Тайваня могут быть использованы американские военные силы, если Китай вторгнется на остров. В ответ на его заявление официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин призвала США прекратить поставки вооружения на остров. Она подчеркнула, что давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет.

19 июня госдеп США одобрил возможную продажу беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V представительству Тайваня, ее оценили в $300 млн. Также США одобрили поставки противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300, они оцениваются $60,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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