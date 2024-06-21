Китай и США впервые за пять лет провели консультации по ядерному оружию

Пекин выступил с заявлением, что КНР не стала бы применять ядерное оружие в случае возникновения конфликта, который связан с Тайванем. Представители китайской делегации также выразили уверенность, что страна одержала бы верх в этом конфликте без использования ядерного оружия. Источники агентства в американской делегации отметили, что такие консультации не могут заменить официальные переговоры, которые требуют от участников авторитетных высказываний по затрагиваемым вопросам. Дополнительные встречи запланированы на 2025 г.