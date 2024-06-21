Китай и США впервые за пять лет провели консультации по ядерному оружию
Китай и США впервые за пять лет провели неофициальные консультации по вопросам ядерного вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на членов американской делегации, которые присутствовали на переговорах.
Консультации прошли в Шанхае в марте этого года. Их участниками стали американские бывшие чиновники и исследователи, а также китайские отставные военнослужащие, ученые и аналитики.
Пекин выступил с заявлением, что КНР не стала бы применять ядерное оружие в случае возникновения конфликта, который связан с Тайванем. Представители китайской делегации также выразили уверенность, что страна одержала бы верх в этом конфликте без использования ядерного оружия. Источники агентства в американской делегации отметили, что такие консультации не могут заменить официальные переговоры, которые требуют от участников авторитетных высказываний по затрагиваемым вопросам. Дополнительные встречи запланированы на 2025 г.
В начале июня президент США Джо Байден допустил, что для защиты Тайваня могут быть использованы американские военные силы, если Китай вторгнется на остров. В ответ на его заявление официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин призвала США прекратить поставки вооружения на остров. Она подчеркнула, что давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет.
19 июня госдеп США одобрил возможную продажу беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V представительству Тайваня, ее оценили в $300 млн. Также США одобрили поставки противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300, они оцениваются $60,2 млн.