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Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность «нефункциональной» группы ОБСЕ

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил госсекретарю США Энтони Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ. Об их телефонном разговоре сообщила пресс-служба главы республики.

«Президент Ильхам Алиев добавил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего пережитком прошлого», – говорится в сообщении.

Минская группа ОБСЕ создана в 1992 г. для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Сопредседателями группы были Россия, США и Франция. В июне 2022 г. Алиев также заявлял, что нужды в посредничестве Минской группы в урегулировании конфликта нет, потому что за 28 лет функционирования она не добилась никакого результата.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. 12 июня личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента России полностью покинули территорию республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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