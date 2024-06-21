Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность «нефункциональной» группы ОБСЕ

Минская группа ОБСЕ создана в 1992 г. для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Сопредседателями группы были Россия, США и Франция. В июне 2022 г. Алиев также заявлял, что нужды в посредничестве Минской группы в урегулировании конфликта нет, потому что за 28 лет функционирования она не добилась никакого результата.