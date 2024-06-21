Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность «нефункциональной» группы ОБСЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил госсекретарю США Энтони Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ. Об их телефонном разговоре сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Ильхам Алиев добавил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего пережитком прошлого», – говорится в сообщении.
Минская группа ОБСЕ создана в 1992 г. для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Сопредседателями группы были Россия, США и Франция. В июне 2022 г. Алиев также заявлял, что нужды в посредничестве Минской группы в урегулировании конфликта нет, потому что за 28 лет функционирования она не добилась никакого результата.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. 12 июня личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента России полностью покинули территорию республики.