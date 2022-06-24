Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила работу по инициативе Франции и США

«Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно, обсуждали. И база для этих новых процессов заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении», — ответил Лавров на вопрос, разделяет ли Россия позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости «попрощаться» с посредничеством Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (цитата по ТАСС).