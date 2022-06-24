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Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила работу по инициативе Франции и США

Ведомости

Минская группа ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе прекратила работу по инициативе Франции и США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно, обсуждали. И база для этих новых процессов заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении», — ответил Лавров на вопрос, разделяет ли Россия позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости «попрощаться» с посредничеством Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (цитата по ТАСС).

Лавров отметил, что все признают три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении как основу для окончательного решения вопросов. По его словам, это понимают и лидеры стран Евросоюза.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, окончившее войну в Нагорном Карабахе, которая началась 27 сентября 2020 г. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы. После этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе проходили в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 г. Сопредседателями группы были Россия, США и Франция. Ранее в июне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нужды в посредничестве Минской группы в урегулировании конфликта больше нет, потому что за 28 лет она «не добилась никакого результата».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных