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В Кремле назвали Aurus недорогим подарком для лидера КНДР

Ведомости

Переданный лидеру КНДР Ким Чен Ыну Aurus не является дорогим подарком, для Северной Кореи он имеет прикладное значение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок. <...> Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства», – отметил он (цитата по ТАСС).

Песков пояснил, что подаренные в разное время Киму Aurus отличаются. В феврале КНДР был передан автомобиль на удлиненной базе, а в этот раз – на короткой базе.

Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обменялись подарками. Ким, в частности, вручил российскому президенту бюст, портрет с его изображением и двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Путин же преподнес лидеру КНДР Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

В феврале 2024 г. Путин уже дарил Aurus Киму. Северокорейская сторона тогда отметила, что подарок свидетельствует об особых дружеских отношениях между лидерами РФ и КНДР. 15 марта Ким впервые прибыл на российском автомобиле на публичное мероприятие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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