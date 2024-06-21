В Кремле назвали Aurus недорогим подарком для лидера КНДР

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок. <...> Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства», – отметил он (цитата по ТАСС).