В Кремле назвали Aurus недорогим подарком для лидера КНДР
Переданный лидеру КНДР Ким Чен Ыну Aurus не является дорогим подарком, для Северной Кореи он имеет прикладное значение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок. <...> Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства», – отметил он (цитата по ТАСС).
Песков пояснил, что подаренные в разное время Киму Aurus отличаются. В феврале КНДР был передан автомобиль на удлиненной базе, а в этот раз – на короткой базе.
Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обменялись подарками. Ким, в частности, вручил российскому президенту бюст, портрет с его изображением и двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Путин же преподнес лидеру КНДР Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
В феврале 2024 г. Путин уже дарил Aurus Киму. Северокорейская сторона тогда отметила, что подарок свидетельствует об особых дружеских отношениях между лидерами РФ и КНДР. 15 марта Ким впервые прибыл на российском автомобиле на публичное мероприятие.