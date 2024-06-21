Решетников: РФ и Индия работают над запуском группового безвизового туробмена
Россия и Индия работают над запуском группового безвизового туробмена между странами, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии туристического форума БРИКС.
«Инструментом упрощения вопросов с оформлением визы являются групповые туристические обмены, благодаря которым у нас две программы существуют – с Китаем, <…> и с Ираном тоже запустили эту программу. <…> Мы также активно обсуждаем этот механизм с нашими индийскими друзьями, им активно предлагаем», – сказал он (цитата по ТАСС).
9 июня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что первые безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в РФ уже в 2025 г. Он отметил, что визовый режим планируется также отменить с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, также находятся в проработке Малайзия и Мьянма и ряд стран Африки.
В начале июня стало известно, что Индонезия рассматривает отмену визового режима с Россией. Государство может ввести безвизовый режим для 20 стран с самым большим туристическим потоком, в их число входит РФ. Как сообщал министр туризма Индонезии Сандиага Уно, сейчас в стране идет обсуждение данной меры среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС.