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Решетников: РФ и Индия работают над запуском группового безвизового туробмена

Ведомости

Россия и Индия работают над запуском группового безвизового туробмена между странами, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии туристического форума БРИКС.

«Инструментом упрощения вопросов с оформлением визы являются групповые туристические обмены, благодаря которым у нас две программы существуют – с Китаем, <…> и с Ираном тоже запустили эту программу. <…> Мы также активно обсуждаем этот механизм с нашими индийскими друзьями, им активно предлагаем», – сказал он (цитата по ТАСС).

9 июня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что первые безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в РФ уже в 2025 г. Он отметил, что визовый режим планируется также отменить с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, также находятся в проработке Малайзия и Мьянма и ряд стран Африки.

В начале июня стало известно, что Индонезия рассматривает отмену визового режима с Россией. Государство может ввести безвизовый режим для 20 стран с самым большим туристическим потоком, в их число входит РФ. Как сообщал министр туризма Индонезии Сандиага Уно, сейчас в стране идет обсуждение данной меры среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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