МИД РФ: Москва ведет переговоры о безвизовых поездках с девятью странами

Климов добавил, что сейчас в соответствии с соглашениями об отмене визовых формальностей в Россию могут въезжать граждане более 65 стран. Он подчеркнул, что одностороннее установление безвизового режима причинит значительный ущерб внешнеполитическому авторитету РФ, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств. По его словам, такие меры практикуются странами с пляжным туризмом, которые не играют заметной роли на международной арене.