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МИД РФ: Москва ведет переговоры о безвизовых поездках с девятью странами

Ведомости

Россия ведет переговоры о безвизовых поездках граждан еще с девятью странами, сообщил «РИА Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений. Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», – сказал он.

Климов добавил, что сейчас в соответствии с соглашениями об отмене визовых формальностей в Россию могут въезжать граждане более 65 стран. Он подчеркнул, что одностороннее установление безвизового режима причинит значительный ущерб внешнеполитическому авторитету РФ, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств. По его словам, такие меры практикуются странами с пляжным туризмом, которые не играют заметной роли на международной арене.

В начале июня стало известно, что Индонезия рассматривает отмену визового режима с Россией. Государство может ввести безвизовый режим для 20 стран с самым большим туристическим потоком, в их число входит РФ. 9 июня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что первые безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в РФ уже в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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