МИД РФ: Москва ведет переговоры о безвизовых поездках с девятью странами
Россия ведет переговоры о безвизовых поездках граждан еще с девятью странами, сообщил «РИА Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«Только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений. Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», – сказал он.
Климов добавил, что сейчас в соответствии с соглашениями об отмене визовых формальностей в Россию могут въезжать граждане более 65 стран. Он подчеркнул, что одностороннее установление безвизового режима причинит значительный ущерб внешнеполитическому авторитету РФ, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств. По его словам, такие меры практикуются странами с пляжным туризмом, которые не играют заметной роли на международной арене.
В начале июня стало известно, что Индонезия рассматривает отмену визового режима с Россией. Государство может ввести безвизовый режим для 20 стран с самым большим туристическим потоком, в их число входит РФ. 9 июня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что первые безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в РФ уже в 2025 г.