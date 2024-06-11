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АТОР: спрос туристов из РФ на шенген не снизился после повышения его стоимости

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Спрос российских туристов на шенгенскую визу не сократился после повышения ее стоимости на 12%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры, работающие на европейских направлениях, не заметили повышенного интереса своих клиентов к оформлению шенгена по старым ценам. Повышение стоимости шенгенской визы не привело к сокращению количества желающих ее получить», – говорится в сообщении АТОР.

Кроме того, ассоциация отмечает, что в некоторых государствах повышение цены произошло раньше установленного срока – 11 июня. Так, заявления в визовых центрах Венгрии уже с 4 июня поступали с учетом новых тарифов. Аналогичная ситуация наблюдалась с 5 июня в визовых центрах Греции.

В мае стало известно, что шенгенская виза с 11 июня подорожает на 12%. Ее стоимость для взрослых теперь составляет 90 евро, а для заявителей до 12 лет – 45 евро. Сборы для детей до шести лет остались без изменений, они не взимаются. До этого консульский сбор для взрослых составлял 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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