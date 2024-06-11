АТОР: спрос туристов из РФ на шенген не снизился после повышения его стоимости
Спрос российских туристов на шенгенскую визу не сократился после повышения ее стоимости на 12%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры, работающие на европейских направлениях, не заметили повышенного интереса своих клиентов к оформлению шенгена по старым ценам. Повышение стоимости шенгенской визы не привело к сокращению количества желающих ее получить», – говорится в сообщении АТОР.
Кроме того, ассоциация отмечает, что в некоторых государствах повышение цены произошло раньше установленного срока – 11 июня. Так, заявления в визовых центрах Венгрии уже с 4 июня поступали с учетом новых тарифов. Аналогичная ситуация наблюдалась с 5 июня в визовых центрах Греции.
В мае стало известно, что шенгенская виза с 11 июня подорожает на 12%. Ее стоимость для взрослых теперь составляет 90 евро, а для заявителей до 12 лет – 45 евро. Сборы для детей до шести лет остались без изменений, они не взимаются. До этого консульский сбор для взрослых составлял 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.