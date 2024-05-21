Шенгенская виза подорожает на 12% с 11 июня

16 мая стало известно, что доля отказов в выдаче шенгена гражданам России выросла в 13 раз. По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), в 2023 г. граждане России столкнулись с отказом в выдаче в 20% случаев обращения. В сумме россияне обратились за шенгенской визой более 520 000 раз. Общее количество обращений при этом сократилось почти в восемь раз по сравнению с допандемийным 2019 г.