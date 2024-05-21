Шенгенская виза подорожает на 12% с 11 июня
Размер сборов за оформление краткосрочной шенгенской визы вырастет на 12% с 11 июня во всем мире. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении.
Стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, а для заявителей до 12 лет – 45 евро. Сборы для детей до шести лет взиматься не будут, то есть все останется без изменений. На данный момент консульский сбор для взрослых составляет 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.
Еврокомиссия (ЕК) проводит пересмотр стоимости шенгенских виз каждые три года исходя из инфляции и средних зарплат государственных служащих в странах Евросоюза. В Шенгенскую зону входит 27 государств.
16 мая стало известно, что доля отказов в выдаче шенгена гражданам России выросла в 13 раз. По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), в 2023 г. граждане России столкнулись с отказом в выдаче в 20% случаев обращения. В сумме россияне обратились за шенгенской визой более 520 000 раз. Общее количество обращений при этом сократилось почти в восемь раз по сравнению с допандемийным 2019 г.
По данным Еврокомиссии, в 2023 г. зарегистрировано 10,3 млн заявок на шенгенскую визу. Больше всего заявлений подали граждане Китая – 1,1 млн. Россия замкнула топ-5 стран.