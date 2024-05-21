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Шенгенская виза подорожает на 12% с 11 июня

Ведомости

Размер сборов за оформление краткосрочной шенгенской визы вырастет на 12% с 11 июня во всем мире. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении.

Стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, а для заявителей до 12 лет – 45 евро. Сборы для детей до шести лет взиматься не будут, то есть все останется без изменений. На данный момент консульский сбор для взрослых составляет 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

Еврокомиссия (ЕК) проводит пересмотр стоимости шенгенских виз каждые три года исходя из инфляции и средних зарплат государственных служащих в странах Евросоюза. В Шенгенскую зону входит 27 государств.

16 мая стало известно, что доля отказов в выдаче шенгена гражданам России выросла в 13 раз. По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), в 2023 г. граждане России столкнулись с отказом в выдаче в 20% случаев обращения. В сумме россияне обратились за шенгенской визой более 520 000 раз. Общее количество обращений при этом сократилось почти в восемь раз по сравнению с допандемийным 2019 г.

По данным Еврокомиссии, в 2023 г. зарегистрировано 10,3 млн заявок на шенгенскую визу. Больше всего заявлений подали граждане Китая – 1,1 млн. Россия замкнула топ-5 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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