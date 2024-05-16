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АТОР: доля отказов гражданам России в выдаче шенгена выросла в 13 раз

Ведомости

В 2023 г. граждане России столкнулись с отказом в выдаче шенгенской визы в 20% случаев обращения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

В прошлом году россияне обратились за шенгенской визой более 520 000 раз. По сравнению с 2019 г. доля отказов увеличилась более чем в 13 раз, вместе с этим сократилась в два раза доля выдачи мультивиз. Общее количество заявлений от россиян на шенгенскую визу при этом сократилось почти в восемь раз по сравнению с допандемийным 2019 г.

По данным Еврокомиссии (ЕК), в 2023 г. было зарегистрировано 10,3 млн заявок на шенген. Больше всего заявлений подали граждане Китая – 1,1 млн, обогнав Турцию, Индию и Марокко. Россия замкнула топ-5 стран. В топ-10 стран, чьи граждане чаще всего обращались за шенгеном, вошли Алжир, Саудовская Аравия, Великобритания, Таиланд и ОАЭ.

В апреле российские турфирмы зафиксировали рост спроса на комбинированные туры в Европу и увеличенное количество заявок на получение шенгена, которые превысили пропускную способность европейских консульств. Туристы из России чаще начали обращаться к услугам агентов, чтобы избежать очередей в официальных визовых центрах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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