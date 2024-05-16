АТОР: доля отказов гражданам России в выдаче шенгена выросла в 13 раз

В прошлом году россияне обратились за шенгенской визой более 520 000 раз. По сравнению с 2019 г. доля отказов увеличилась более чем в 13 раз, вместе с этим сократилась в два раза доля выдачи мультивиз. Общее количество заявлений от россиян на шенгенскую визу при этом сократилось почти в восемь раз по сравнению с допандемийным 2019 г.