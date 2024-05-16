АТОР: доля отказов гражданам России в выдаче шенгена выросла в 13 раз
В 2023 г. граждане России столкнулись с отказом в выдаче шенгенской визы в 20% случаев обращения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
В прошлом году россияне обратились за шенгенской визой более 520 000 раз. По сравнению с 2019 г. доля отказов увеличилась более чем в 13 раз, вместе с этим сократилась в два раза доля выдачи мультивиз. Общее количество заявлений от россиян на шенгенскую визу при этом сократилось почти в восемь раз по сравнению с допандемийным 2019 г.
По данным Еврокомиссии (ЕК), в 2023 г. было зарегистрировано 10,3 млн заявок на шенген. Больше всего заявлений подали граждане Китая – 1,1 млн, обогнав Турцию, Индию и Марокко. Россия замкнула топ-5 стран. В топ-10 стран, чьи граждане чаще всего обращались за шенгеном, вошли Алжир, Саудовская Аравия, Великобритания, Таиланд и ОАЭ.
В апреле российские турфирмы зафиксировали рост спроса на комбинированные туры в Европу и увеличенное количество заявок на получение шенгена, которые превысили пропускную способность европейских консульств. Туристы из России чаще начали обращаться к услугам агентов, чтобы избежать очередей в официальных визовых центрах.