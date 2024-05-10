Посольство Болгарии опровергло сообщения о невыдаче шенгенских виз россиянам

«Прием на Болгарскую шенгенскую визу пока не осуществляется. О возможном начале приема на шенгенскую визу в Болгарию пока информации нет. Кроме того, для подачи документов на данный момент необходимо сдавать биометрические данные», – заявили в визовом центре.