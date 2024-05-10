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Посольство Болгарии опровергло сообщения о невыдаче шенгенских виз россиянам

Ведомости

Посольство Болгарии в Москве прокомментировало сообщения СМИ о невыдаче шенгенских виз россиянам. Там не подтвердили эту информацию, пишет ТАСС. 

«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», – сообщили агентству в посольстве.

В конце декабря 2023 г. Совет Евросоюза ввел «частичный шенген» для Болгарии и Румынии. Согласно этому решению, с марта 2024 г. отменяется паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией. Предполагалось, что София начнет оформлять шенгенские визы гражданам РФ после 1 апреля.

8 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что визовые центры Болгарии принимают документы только на национальные болгарские визы, а количество слотов ограничено. В ответе сотрудников визового центра VFS Global на запрос «Вестника АТОР» говорится, что сейчас документы можно подать только на национальную краткосрочную визу.

«Прием на Болгарскую шенгенскую визу пока не осуществляется. О возможном начале приема на шенгенскую визу в Болгарию пока информации нет. Кроме того, для подачи документов на данный момент необходимо сдавать биометрические данные», – заявили в визовом центре.

ТАСС ранее писал, что с 31 марта оформлять гражданам РФ шенгенские визы начнет Румыния. Россияне смогут въехать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, уточнили в дипмиссии. Подать заявление на визу можно будет в консульствах Румынии в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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