Посольство Болгарии опровергло сообщения о невыдаче шенгенских виз россиянам
Посольство Болгарии в Москве прокомментировало сообщения СМИ о невыдаче шенгенских виз россиянам. Там не подтвердили эту информацию, пишет ТАСС.
«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», – сообщили агентству в посольстве.
В конце декабря 2023 г. Совет Евросоюза ввел «частичный шенген» для Болгарии и Румынии. Согласно этому решению, с марта 2024 г. отменяется паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией. Предполагалось, что София начнет оформлять шенгенские визы гражданам РФ после 1 апреля.
8 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что визовые центры Болгарии принимают документы только на национальные болгарские визы, а количество слотов ограничено. В ответе сотрудников визового центра VFS Global на запрос «Вестника АТОР» говорится, что сейчас документы можно подать только на национальную краткосрочную визу.
«Прием на Болгарскую шенгенскую визу пока не осуществляется. О возможном начале приема на шенгенскую визу в Болгарию пока информации нет. Кроме того, для подачи документов на данный момент необходимо сдавать биометрические данные», – заявили в визовом центре.
ТАСС ранее писал, что с 31 марта оформлять гражданам РФ шенгенские визы начнет Румыния. Россияне смогут въехать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, уточнили в дипмиссии. Подать заявление на визу можно будет в консульствах Румынии в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.