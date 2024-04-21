Российские турфирмы оценили спрос на туры в Европу и шенген
Количество заявок на получение шенгена превышает пропускную способность европейских консульств. Российские туристы стали чаще прибегать к услугам агентов, чтобы избежать очередей в официальных визовых центрах, пишет издание по данным опроса визовых агентов и участников туристического рынка.
Директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова рассказала, что спрос на шенгенские визы в 2024 г. вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что людям стали выдавать более короткие визы, уточнила она.
«Очереди в визовые центры большие - это стало серьезной проблемой для многих заявителей», – уточнила генеральный директор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова.
По ее словам, в последнее время стало сложнее получать долгосрочные визы, поэтому туристам приходится чаще обращаться к визовым агентам. Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Гафурова заметила, что важным фактором при выборе страны является срок действия визы и эти страны «наиболее лояльны к россиянам».
Директор визового агентства «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич уточнил, что количество желающих оформить визы, как и в 2023 г., значительно превосходит пропускную способность европейских консульств. Это связано с сокращением сотрудников и сложностями с наймом россиян на технические должности. Визовые центры могут и хотят обрабатывать больше документов, но «консульства это не приветствуют».
7 апреля Bloomberg сообщило, что премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин предложил создать совместную визовую программу со странами Юго-Восточной Азии. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит людям со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.
В последние месяцы Тхависин обсуждал эту инициативу с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Идея создания «южноазиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, но сейчас у лидеров стран есть шанс достигнуть договоренности, поскольку они стремятся защитить экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».
По данным агентства, в 2023 г. шесть стран Юго-Восточной Азии приняли в общей сложности 70 млн иностранных туристов. Таиланд и Малайзия получили около $48 млрд дохода от туризма.