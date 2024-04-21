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Российские турфирмы оценили спрос на туры в Европу и шенген

Ведомости

Турфирмы в России фиксируют рост спроса на комбинированные туры в Европу и увеличенное количество заявок россиян на получение шенгенских виз, сообщает РБК.

Количество заявок на получение шенгена превышает пропускную способность европейских консульств. Российские туристы стали чаще прибегать к услугам агентов, чтобы избежать очередей в официальных визовых центрах, пишет издание по данным опроса визовых агентов и участников туристического рынка.

Директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова рассказала, что спрос на шенгенские визы в 2024 г. вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что людям стали выдавать более короткие визы, уточнила она.

«Очереди в визовые центры большие - это стало серьезной проблемой для многих заявителей», – уточнила генеральный директор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова.

По ее словам, в последнее время стало сложнее получать долгосрочные визы, поэтому туристам приходится чаще обращаться к визовым агентам. Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Гафурова заметила, что важным фактором при выборе страны является срок действия визы и эти страны «наиболее лояльны к россиянам».

Директор визового агентства «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич уточнил, что количество желающих оформить визы, как и в 2023 г., значительно превосходит пропускную способность европейских консульств. Это связано с сокращением сотрудников и сложностями с наймом россиян на технические должности. Визовые центры могут и хотят обрабатывать больше документов, но «консульства это не приветствуют».

7 апреля Bloomberg сообщило, что премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин предложил создать совместную визовую программу со странами Юго-Восточной Азии. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит людям со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.

В последние месяцы Тхависин обсуждал эту инициативу с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Идея создания «южноазиатского Шенгена» обсуждается с начала 2000-х, но сейчас у лидеров стран есть шанс достигнуть договоренности, поскольку они стремятся защитить экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

По данным агентства, в 2023 г. шесть стран Юго-Восточной Азии приняли в общей сложности 70 млн иностранных туристов. Таиланд и Малайзия получили около $48 млрд дохода от туризма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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