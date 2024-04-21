Российские турфирмы оценили спрос на туры в Европу и шенген

Директор визового агентства «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич уточнил, что количество желающих оформить визы, как и в 2023 г., значительно превосходит пропускную способность европейских консульств. Это связано с сокращением сотрудников и сложностями с наймом россиян на технические должности. Визовые центры могут и хотят обрабатывать больше документов, но «консульства это не приветствуют».