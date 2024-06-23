Путин рассказал, как отдыхает в условиях насыщенного графика
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны РФ и силовых ведомств в Кремле ответил на их вопрос, как ему удается восстанавливаться в условиях насыщенного рабочего графика и частых перелетов.
«Вот я с вами встречаюсь – с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить – это и есть отдых», – сказал глава государства. Видеозапись этой беседы опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Встреча с выпускниками российских вузов Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб состоялась 21 июня в Георгиевском зале Кремля, в ней участвовали свыше 600 лучших учащихся этих заведений. До этого на уходящей неделе Путин также посетил с официальными визитами КНДР и Вьетнам.