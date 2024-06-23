Додик обвинил США в попытке помешать разделению Боснии и Герцеговины
Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина, БиГ) Милорад Додик обвинил США в попытке помешать жителям территории самостоятельно договориться о ее будущем. Это следует из сообщения политика в соцсети X.
«Мирное разделение угрожает интересам США – сказал вчера [посол США в БиГ Майкл] Мерфи. Америку волнуют только ее интересы, а о бошняках, сербах и хорватах они беспокоятся, как о прошлогоднем снеге. Так же, как их не волновали иракцы, сирийцы, ливийцы, египтяне, афганцы, в чьих странах они устроили хаос исключительно ради своих интересов», – написал он.
В конце мая Додик заявил, что предложит разделить Боснию и Герцеговину на фоне одобрения резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице. Продвигали документ в основном западные страны, включая Германию, а также федеральное правительство Боснии и Герцеговины, которое контролируется Евросоюзом, и Руанда. Додик тогда написал в X, что сербский народ больше не может жить с бошняками и продвижение этого документа является противоправным унижением сербов.
Инцидент в Сребренице произошел в 1995 г. Тогда было убито около 8000 мусульман, преимущественно мужчин. В самом Белграде признают и осуждают произошедшее – властями Сербии была принята соответствующая резолюция, но признавать случившееся в Сребренице геноцидом сербы не хотят.