Додик обвинил США в попытке помешать разделению Боснии и Герцеговины

В конце мая Додик заявил, что предложит разделить Боснию и Герцеговину на фоне одобрения резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице. Продвигали документ в основном западные страны, включая Германию, а также федеральное правительство Боснии и Герцеговины, которое контролируется Евросоюзом, и Руанда. Додик тогда написал в X, что сербский народ больше не может жить с бошняками и продвижение этого документа является противоправным унижением сербов.