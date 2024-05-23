В ООН проголосовали за признание событий в Сребренице геноцидом

В ООН проголосовали за признание событий в Сребренице геноцидомРоссия и Китай голосовали против
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию о геноциде в Сребренице в Боснии в 1995 г. По итогам голосования в поддержку резолюции выступили 84 страны, против высказались 19, в том числе Китай и Россия, 68 стран воздержались. Продвигали документ в основном западные страны, включая Германию, а также федеральное правительство Боснии и Герцеговины, которое контролируется ЕС, и Руанда.
Согласно положениям резолюции, безоговорочно осуждается «любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события». По словам президента Сербии Александра Вучича, резолюцию продвигает Запад с целью показать «неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене». В свою очередь президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о неприемлемости такой резолюции, принятие которой откладывалось несколько раз с целью «более детального рассмотрения и внесения предложений». «Сербский народ никогда не согласится с нарративом Сараево (столицы федеральной Боснии. – “Ведомости”) и части международного сообщества о так называемом геноциде в Сребренице», – заявил он. Он также подчеркнул, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками (боснийскими мусульманами. – «Ведомости»), и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины.
Признать события в Сребренице геноцидом пытались еще в 2015 г., но этому помешала Россия, наложившая вето на проект резолюции Великобритании. Как заявлял тогдашний постпред России при ООН Виталий Чуркин, проект резолюции вышел «неконструктивным, конфронтационным и политически мотивированным». Сербские власти тоже посчитали проект неприемлемым и обратились к России с просьбой заблокировать его.
Инцидент в Сребренице произошел в 1995 г. Тогда было убито около 8000 мусульман, преимущественно мужчин. В самом Белграде признают и осуждают произошедшее – властями Сербии была принята соответствующая резолюция, но признавать случившееся в Сребренице геноцидом сербы не хотят.
Если оставить в стороне сам вопрос о признании событий в Сребренице геноцидом, чем это, конечно, не является, то последствия очередного символического триумфа западных стран над, казалось бы, давно побежденным противником могут быть только деструктивные, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. При постоянных разговорах о примирении и стабилизации только лишний раз разжигается взаимная ненависть между балканскими народами, говорит эксперт. Возникает вопрос, как после этого руководство Сербии будет смотреть в глаза западным лидерам и повторять, что они находятся на европейском пути? Недавно во главе сербского МИДа был специально поставлен прозападный политик, бывший посол в США Марко Джурич, но особого эффекта это не имеет, заключает она.