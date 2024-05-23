В ООН проголосовали за признание событий в Сребренице геноцидом

Согласно положениям резолюции, безоговорочно осуждается «любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события». По словам президента Сербии Александра Вучича, резолюцию продвигает Запад с целью показать «неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене». В свою очередь президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о неприемлемости такой резолюции, принятие которой откладывалось несколько раз с целью «более детального рассмотрения и внесения предложений». «Сербский народ никогда не согласится с нарративом Сараево (столицы федеральной Боснии. – “Ведомости”) и части международного сообщества о так называемом геноциде в Сребренице», – заявил он. Он также подчеркнул, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками (боснийскими мусульманами. – «Ведомости»), и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины.