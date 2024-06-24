Обращение Путина по ситуациям в Дагестане и Севастополе не планируется
Президент России Владимир Путин пока не планировал обращение по атакам в Дагестане и Севастополе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
23 июня по Дагестану прокатилась волна вооруженных нападений. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. Также об атаках сообщалось на границе России и Абхазии.
При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Днем 23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа.
В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Днем 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе.