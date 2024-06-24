Лукашенко выразил соболезнования Путину после терактов в Дагестане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактами в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане», – заявил Лукашенко.
Он выразил уверенность, что все виновные в произошедшем будут установлены и понесут наказание. Лукашенко также пожелал мужества и стойкости семьям погибших и здоровья пострадавшим.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По версии следствия, организованная группа боевиков напала на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляла сотрудников правоохранительных органов.
СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). По данным ведомства, ликвидированы пять боевиков, их личности установлены.
При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В Кремле пообещали оказать помощь семьям погибших. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.