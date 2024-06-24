Ирина Волк опубликовала список погибших в Дагестане полицейских

23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура. Следственный комитет (СК) России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). При боестолкновениях были ликвидированы пять боевиков, их личности установлены, но пока не раскрываются.