Ирина Волк опубликовала список погибших в Дагестане полицейских
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала список из 15 имен погибших 23 июня в Дагестане полицейских.
По словам Волк, эти полицейские погибли «в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок».
«Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших», – добавила представитель МВД.
23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура. Следственный комитет (СК) России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). При боестолкновениях были ликвидированы пять боевиков, их личности установлены, но пока не раскрываются.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что близким погибших в Дагестане будет оказана помощь. Комментируя теракты в Дагестане, представитель Кремля подчеркнул, что возвращение к ситуации, которая была в России в начале 2000-х гг., невозможно, поскольку сейчас страна стала другой.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что виновные в нападении на православные церкви и синагоги в Дагестане должны быть привлечены к ответственности. Главный раввин России Берл Лазар призвал мобилизовать общество на борьбу с носителями человеконенавистнической идеологии и противопоставить террористам единство людей.