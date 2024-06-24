Представитель ООН призвала привлечь к ответственности стрелявших в Дагестане
Виновные в нападении на православные церкви и синагоги в Дагестане должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
Она также призвала власти Дагестана продолжать способствовать религиозной толерантности и межэтническому согласию в регионе.
Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Следственный комитет России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).