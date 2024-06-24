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Главный раввин России призвал к мобилизации на борьбу с террористами

Ведомости

Главный раввин России Берл Лазар в связи с терактами в Дагестане призвал обеспечить мобилизацию общества на борьбу с носителями человеконенавистнической идеологии и противопоставить террористам единство людей. Об этом сообщила пресс-служба раввина.

«Вся наша община потрясена подлым преступлением – двойным терактом в Дагестане. Всего полгода назад мы были свидетелями бесчинств террористов в махачкалинском аэропорту и в Хасавюрте: и вот новое нападение, еще более страшное, с многочисленными жертвами», – отметил Лазар.

По его словам, еврейский народ знает, что такое международный терроризм. Носители той же идеологии не раз убивали евреев на Ближнем Востоке, в Европе и на Американском континенте. Террористы прикрываются различными лозунгами, но их единственной целью является убийство как можно большего количества невинных людей. Неслучайно они выбрали целями терактов церковь и синагоги. Понятие истинной религии особо ненавистны экстремистам, уточнил раввин.

Лазар принес соболезнования семьям погибших в Дагестане. Он выразил уверенность, что вся Россия находится сердцем с жителями Дагестана, и призвал своих единоверцев не опускать руки.

29 октября 2023 г. в Дагестане толпа активистов ворвалась в аэропорт на фоне прибытия туда рейса из Тель-Авива. На борту, как позднее заявил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, находились в основном женщины и дети. По факту событий возбуждено уголовное дело, задержано 60 активистов, в общей сложности установлено 150 подозреваемых.

В тот же день глава Дагестана Сергей Меликов предупредил, что враги России на фоне событий на Ближнем Востоке пытаются раскачать обстановку в стране и распространяют фейки. На призывы экстремистских ресурсов «откликнулись некоторые горячие головы». В частности, в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины: в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля.

Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

Следственный комитет России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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