В Кремле не считают возможным возвращение России к ситуации 2000-х годов
Возвращение к ситуации, которая была в России в начале 2000-х годов, невозможно, поскольку сейчас страна стала другой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя теракты в Дагестане.
«Общество абсолютно консолидировано, и подобные преступные, террористические проявления как то, которое мы видели в Дагестане вчера, оно не поддерживается обществом ни в самой России, ни в Дагестане», – подчеркнул Песков.
Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Следственный комитет (СК) России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).