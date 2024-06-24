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СК: при теракте в Дагестане погибли 19 человек

Ведомости

При теракте в Дербенте и Махачкале погибли 19 человек. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

По предварительным данным, жертвами боевиков стали 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц, в том числе православный священник.

СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). По версии следствия, организованная группа боевиков напала на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляла сотрудников правоохранительных органов.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО), утром он был отменен. Среди погибших – отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Кроме того, жертвами в Дербенте стали сотрудники полиции и ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев.

По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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