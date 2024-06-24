СК: при теракте в Дагестане погибли 19 человек

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО), утром он был отменен. Среди погибших – отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Кроме того, жертвами в Дербенте стали сотрудники полиции и ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев.