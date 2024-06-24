СК: при теракте в Дагестане погибли 19 человек
При теракте в Дербенте и Махачкале погибли 19 человек. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.
По предварительным данным, жертвами боевиков стали 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц, в том числе православный священник.
СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). По версии следствия, организованная группа боевиков напала на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляла сотрудников правоохранительных органов.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО), утром он был отменен. Среди погибших – отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Кроме того, жертвами в Дербенте стали сотрудники полиции и ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев.
По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.