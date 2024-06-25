Песков назвал новый пакет санкций ЕС обоюдоострым оружием

«Думаем [о 14-м пакете санкций ЕС] так же, как мы думали в отношении предыдущих 13-ти пакетов. Мы считаем эти ограничения незаконными. Мы выступаем категорически против. <…> У нас уже есть опыт, скажем так, минимизации последствий таких ограничений. Мы постоянно развиваем этот опыт и будем делать это дальше», – сказал представитель Кремля.