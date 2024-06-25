Песков назвал новый пакет санкций ЕС обоюдоострым оружием
В Кремле убеждены, что 14-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), как и остальные ограничительные пакеты, является обоюдоострым оружием, которое бьет по интересам вводящих эти меры стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках брифинга.
«Думаем [о 14-м пакете санкций ЕС] так же, как мы думали в отношении предыдущих 13-ти пакетов. Мы считаем эти ограничения незаконными. Мы выступаем категорически против. <…> У нас уже есть опыт, скажем так, минимизации последствий таких ограничений. Мы постоянно развиваем этот опыт и будем делать это дальше», – сказал представитель Кремля.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Меры направлены против энергетического, финансового и торгового секторов. В частности, ЕС ограничил поставки гелия, транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и запретил инвестиции, предоставление товаров и технологий для проектов СПГ, включая «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Санкции также затронули Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая считается аналогом SWIFT.
25 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в новом 14-м пакете санкций ЕС против России нет ничего пугающего. По его словам, с каждым разом ограничения становятся все более бредовыми. В этот же день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выступает против нового пакета антироссийских санкций, в рамках которого Евросоюз (ЕС) наложил ограничения на китайские компании.