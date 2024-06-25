МИД КНР прокомментировал новые санкции ЕС против России и Китая
Китай выступает против 14-го пакета антироссийских санкций, в рамках которого Евросоюз (ЕС) наложил ограничения на китайские компании. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время ежедневного брифинга, ее слова приводит издание The Paper.
«Китайские и российские компании осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество, не направленное против третьих лиц. Они не должны подвергаться влиянию третьих стран», – сказала она, отвечая на вопрос журналистов.
Мао призвала ЕС отменить санкции и сообщила, что Китай примет меры для защиты своих интересов. Она подчеркнула, что страна всегда выступала против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и не имеют мандата Совбеза ООН.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в таких странах, как Китай, Казахстан, Киргизия, Турция и ОАЭ.