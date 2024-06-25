В Киргизии гражданина приговорили к пяти годам колонии за участие в спецоперации

В августе 2023 г. Верховный суд (ВС) Киргизии отменил приговор гражданину республики, осужденному за участие в специальной военной операции. Мужчина отправился в зону спецоперации с июля 2022 г., но спустя несколько месяцев ушел со службы, так как узнал о болезни отца. В январе, по возвращении на родину, жителя Киргизии задержали. Первомайский райсуд Бишкека приговорил его к 10 годам лишения свободы за участие в боевых действиях. Вышестоящая инстанция подтвердила приговор.