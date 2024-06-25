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В Киргизии гражданина приговорили к пяти годам колонии за участие в спецоперации

Ведомости

Суд Араванского района Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам колонии общего режима за участие в российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по уголовной статье об участии в конфликтах на территории иностранного государства. Помимо лишения свободы, у осужденного конфискуют имущество.

В августе 2023 г. Верховный суд (ВС) Киргизии отменил приговор гражданину республики, осужденному за участие в специальной военной операции. Мужчина отправился в зону спецоперации с июля 2022 г., но спустя несколько месяцев ушел со службы, так как узнал о болезни отца. В январе, по возвращении на родину, жителя Киргизии задержали. Первомайский райсуд Бишкека приговорил его к 10 годам лишения свободы за участие в боевых действиях. Вышестоящая инстанция подтвердила приговор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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