В Киргизии отменили приговор гражданину страны за участие в спецоперации

В июне Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева к десяти годам лишения свободы по делу о коррупции. Его признали виновным по ч. 2 ст. 336 УК КР (коррупция). Кроме лишения свободы экс-президент также лишили права занимать госдолжности сроком на три года, а также имущества, которое будет конфисковано по решению суда. В суде уточнили, что Бакиеву было окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с учетом решения ВС республики от 29 июля 2016 г. Тогда экс-президенту смягчили заочный приговор с пожизненного до 30 лет.