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В Киргизии отменили приговор гражданину страны за участие в спецоперации

Ведомости

Верховный суд (ВС) Киргизии отменил приговор гражданину страны, которого осудили за участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.

«Постановлением Верховного суда Киргизии приговоры Первомайского районного суда Бишкека от 16 мая и Бишкекского городского суда от 7 июня в отношении Кубанычбек уулу Аскара отменены», – сообщили в суде (цитата по «Интерфаксу»).

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Уголовное дело в отношении гражданина направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе. 

Житель Киргизии направился в зону военной спецоперации на Украине в июле 2022 г., но через несколько месяцев ушел со службы, так как узнал о болезни отца, пишет ТАСС. Его задержали в январе, когда он приехал в свою страну. Первомайский райсуд Бишкека приговорил его к десяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях. Вышестоящая инстанция подтвердила приговор.

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В июне Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева к десяти годам лишения свободы по делу о коррупции. Его признали виновным по ч. 2 ст. 336 УК КР (коррупция). Кроме лишения свободы экс-президент также лишили права занимать госдолжности сроком на три года, а также имущества, которое будет конфисковано по решению суда. В суде уточнили, что Бакиеву было окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с учетом решения ВС республики от 29 июля 2016 г. Тогда экс-президенту смягчили заочный приговор с пожизненного до 30 лет.

Суд установил, что Бакиев был причастен к «незаконному получению материальных и других благ» при заключении «заведомо невыгодных для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения «Кумтор» с канадской компанией Cameco, Centerra Gold Inc., а также со связанными с «Кумтором» организациями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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