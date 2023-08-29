Газета
Общество

Захарова заявила о разрешении ситуации с избиением россиян в кафе в Киргизии

Ведомости

Стороны конфликтной ситуации, связанной с избиением россиян в кафе Бишкека, помирились и заявили об отсутствии взаимных претензий. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Посольство и представительство Россотрудничества в Бишкеке находились в постоянном контакте с нашими соотечественниками. В результате совместно предпринятых мер стороны конфликтной ситуации помирились и заявили об отсутствии взаимных претензий. Об этом они сообщили публично через свои аккаунты в социальных сетях и СМИ», – отметила Захарова. 

Ранее по теме: Глава СПЧ призвал защитить избитую в Киргизии пару россиян

28 августа глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к МИД России с просьбой принять меры по защите прав россиян, которых избили в Киргизии за «этническую нечистоту».

По информации СПЧ, инцидент произошел в начале августа, но получил огласку только сейчас, после публикации видео с нападением в соцсетях. Утверждается, что на российскую пару напали в кафе Бишкека из-за «этнической нечистоты». В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за событиями вокруг произошедшего.

21 августа в Telegram-канале посольство России в Киргизии сообщило по поводу инцидента в кафе «Сария» в Бишкеке, что «позитивно воспринимает решение о примирении сторон конфликта и отсутствии взаимных претензий».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных