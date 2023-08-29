Захарова заявила о разрешении ситуации с избиением россиян в кафе в Киргизии

По информации СПЧ, инцидент произошел в начале августа, но получил огласку только сейчас, после публикации видео с нападением в соцсетях. Утверждается, что на российскую пару напали в кафе Бишкека из-за «этнической нечистоты». В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за событиями вокруг произошедшего.