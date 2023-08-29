Захарова заявила о разрешении ситуации с избиением россиян в кафе в Киргизии
Стороны конфликтной ситуации, связанной с избиением россиян в кафе Бишкека, помирились и заявили об отсутствии взаимных претензий. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посольство и представительство Россотрудничества в Бишкеке находились в постоянном контакте с нашими соотечественниками. В результате совместно предпринятых мер стороны конфликтной ситуации помирились и заявили об отсутствии взаимных претензий. Об этом они сообщили публично через свои аккаунты в социальных сетях и СМИ», – отметила Захарова.
28 августа глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к МИД России с просьбой принять меры по защите прав россиян, которых избили в Киргизии за «этническую нечистоту».
По информации СПЧ, инцидент произошел в начале августа, но получил огласку только сейчас, после публикации видео с нападением в соцсетях. Утверждается, что на российскую пару напали в кафе Бишкека из-за «этнической нечистоты». В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за событиями вокруг произошедшего.
21 августа в Telegram-канале посольство России в Киргизии сообщило по поводу инцидента в кафе «Сария» в Бишкеке, что «позитивно воспринимает решение о примирении сторон конфликта и отсутствии взаимных претензий».