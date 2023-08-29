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Глава СПЧ призвал защитить избитую в Киргизии пару россиян

Ведомости

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к МИД России с просьбой принять меры по защите прав россиян, которых избили в Киргизии за «этническую нечистоту». Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ. 

«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», – говорится в письме Фадеева к статс-секретарю – заместителю министра иностранных дел РФ Евгению Иванову.

По информации СПЧ, инцидент произошел в начале августа, но получил огласку только сейчас, после публикации видео с нападением в соцсетях. Утверждается, что на российскую пару напали в кафе Бишкека из-за «этнической нечистоты». В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за событиями вокруг произошедшего.

Фадеев обратил внимание, что местные силовые органы об инциденте не сообщили. По его словам, о нападении стало известно благодаря соцсетям, в которых пострадавшие россияне продолжают получать угрозы.

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Readovka сообщила 19 августа, что компания «киргизских нацистов» напала на пару в бишкекском ресторане. По данным издания, зачинщики конфликта оскорбляли россиян и нецензурно высказывались в адрес России «за факт их существования», а затем напали на присутствующую в кафе пару. Как утверждает Readovka, у девушки отобрали телефон, когда она попытался заснять происходящее, а ее мужу нанесли удары по голове.

В результате сотрудники кафе вызвали милицию, но в отделение забрали только одного нападавшего, а остальных отпустили. Пострадавшая сообщила Readovka, что следователь пытается закрыть дело, поскольку «он на стороне нападавших». Как пишет издание, пара обратилась за помощью в соцсети, но получила обратную реакцию: россиянам стали поступать угрозы расправой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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