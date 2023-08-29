Глава СПЧ призвал защитить избитую в Киргизии пару россиян

Readovka сообщила 19 августа, что компания «киргизских нацистов» напала на пару в бишкекском ресторане. По данным издания, зачинщики конфликта оскорбляли россиян и нецензурно высказывались в адрес России «за факт их существования», а затем напали на присутствующую в кафе пару. Как утверждает Readovka, у девушки отобрали телефон, когда она попытался заснять происходящее, а ее мужу нанесли удары по голове.