Киргизия направила ноту в МИД России из-за нападения на таксиста

После драки Муратов обратился в больницу. Врачи поставили ему диагноз «ушибленная рана выше века и перелом челюсти», пишет MSK1.RU. После этого таксист обратился в полицию, но принять заявление там отказались. Майсурадзе утверждает, что водитель такси применил во время конфликта перцовый баллончик, пассажир получил ожог глаза.