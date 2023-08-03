Киргизия направила ноту в МИД России из-за нападения на таксиста
Посольство Киргизии в РФ направило официальную ноту в МИД РФ из-за нападения на таксиста, являющегося гражданином республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.
«В адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации направлена официальная нота посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации», – говорится в сообщении.
По данным киргизского МИДа, нападение на таксиста произошло 18 июля. Уточняется, что мужчина не обращался в посольство Киргизии. Об инциденте стало известно после распространения видео в социальных сетях.
В посольстве отметили, что установили связь с пострадавшим, ему оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Вопрос взят на контроль МИД Киргизии и посольством республики, подчеркнули в ведомстве.
По данным портала MSK1.RU, водителя такси, гражданина Киргизии, имеющего вид на жительство, зовут Шамиль Муратов. Пассажиром оказался основатель Первоуральского завода изоляции Trubmann Игорь Майсурадзе. Таксист не разрешил ему пить пиво в машине и предложил допить алкоголь на улице либо выкинуть бутылку. После этого пассажир начал бить водителя.
По версии Майсурадзе, вместе с женой и детьми он вызвал такси, чтобы вернуться в отель за оставленной сумкой. Мужчина рассказал, что водитель «не вышел, не помог» семье с коляской и сразу показался «каким-то хамом».
После драки Муратов обратился в больницу. Врачи поставили ему диагноз «ушибленная рана выше века и перелом челюсти», пишет MSK1.RU. После этого таксист обратился в полицию, но принять заявление там отказались. Майсурадзе утверждает, что водитель такси применил во время конфликта перцовый баллончик, пассажир получил ожог глаза.