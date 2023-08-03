Газета
Общество

Киргизия направила ноту в МИД России из-за нападения на таксиста

Ведомости

Посольство Киргизии в РФ направило официальную ноту в МИД РФ из-за нападения на таксиста, являющегося гражданином республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

«В адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации направлена официальная нота посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации», – говорится в сообщении. 

По данным киргизского МИДа, нападение на таксиста произошло 18 июля. Уточняется, что мужчина не обращался в посольство Киргизии. Об инциденте стало известно после распространения видео в социальных сетях. 

В посольстве отметили, что установили связь с пострадавшим, ему оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Вопрос взят на контроль МИД Киргизии и посольством республики, подчеркнули в ведомстве.

По данным портала MSK1.RU, водителя такси, гражданина Киргизии, имеющего вид на жительство, зовут Шамиль Муратов. Пассажиром оказался основатель Первоуральского завода изоляции Trubmann Игорь Майсурадзе. Таксист не разрешил ему пить пиво в машине и предложил допить алкоголь на улице либо выкинуть бутылку. После этого пассажир начал бить водителя.

По версии Майсурадзе, вместе с женой и детьми он вызвал такси, чтобы вернуться в отель за оставленной сумкой. Мужчина рассказал, что водитель «не вышел, не помог» семье с коляской и сразу показался «каким-то хамом». 

После драки Муратов обратился в больницу. Врачи поставили ему диагноз «ушибленная рана выше века и перелом челюсти», пишет MSK1.RU. После этого таксист обратился в полицию, но принять заявление там отказались. Майсурадзе утверждает, что водитель такси применил во время конфликта перцовый баллончик, пассажир получил ожог глаза.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных