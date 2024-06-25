Медведев поручил ЕР следить за настроениями в обществе после терактов
Теракты в Москве, Ростове-на-Дону, Дагестане требуют от членов «Единой России» бдительности и сплоченности, особое внимание нужно уделять настроениям в обществе. Об этом заявил кандидатам на должности секретарей реготделений ЕР председатель партии Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, нельзя допускать, чтобы люди поддавались провокациям экстремистов. Также необходимо «конкретным делом помогать тем, кто пострадал от рук террористов».
«Это многоплановая работа, которой занимается сейчас государство», – подчеркнул Медведев.
Вечером 23 июня в Дагестане произошла серия терактов: в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Боестолкновения полиции с террористами продолжались до поздней ночи. В результате были ликвидированы пятеро нападавших. По данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.
СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).