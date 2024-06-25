СМИ сообщили о задержании экс-главы Сергокалинского района Омарова

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что трое террористов были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова и его племянник. Омарова отправили в отставку и исключили из «Единой России». Степень вины чиновника и его возможное участие в теракте глава Дагестана Сергей Меликов комментировать отказался.