СМИ сообщили о задержании экс-главы Сергокалинского района Омарова
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным газеты, Омарова задержали 24 июня. Источник уточнил, что сейчас рассматривается вопрос о предъявлении экс-главе района обвинения в пособничестве терроризму.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что Омаров задержан по уголовной статье о хулиганстве.
Вечером 23 июня в Дагестане произошла серия терактов: в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Боестолкновения полиции с террористами продолжались до поздней ночи. В результате были ликвидированы пятеро нападавших. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.
СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).
«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что трое террористов были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова и его племянник. Омарова отправили в отставку и исключили из «Единой России». Степень вины чиновника и его возможное участие в теракте глава Дагестана Сергей Меликов комментировать отказался.