Умер еще один полицейский, получивший ранение при теракте в Дагестане
В больнице умер еще один полицейский, пострадавший при теракте в Дагестане. Таким образом общее число погибших достигло 21 человека. Об этом сообщила администрация Дербентского района.
«Этой ночью погиб еще один молодой сержант полиции», – сообщила администрация, уточнив, что речь идет об уроженце села Аглоби Наримане Насруллаеве.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.
Теракт в Дагестане осудил в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших.