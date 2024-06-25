Меликов поручил провести ревизию личных дел всех руководителей в Дагестане

Вечером 23 июня в Дагестане произошла серия терактов: в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Боестолкновения полиции с террористами продолжались до поздней ночи. В результате были ликвидированы пятеро нападавших. Погибли 16 полицейских и четверо гражданских лиц.