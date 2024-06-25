Меликов поручил провести ревизию личных дел всех руководителей в Дагестане
В Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в ходе сессии Народного собрания Дагестана.
«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, <...> в том числе и депутатов Народного собрания», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Вечером 23 июня в Дагестане произошла серия терактов: в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу, две православные церкви и пост ДПС. Боестолкновения полиции с террористами продолжались до поздней ночи. В результате были ликвидированы пятеро нападавших. Погибли 16 полицейских и четверо гражданских лиц.
СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.