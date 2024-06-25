В Минобороны РФ назвали причастных к разработке оружия массового поражения

В марте 2022 г. Минобороны РФ представило документы, которые, как утверждалось, доказывают факт создания на Украине компонентов биологического оружия. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что на территории этого государства существовала сеть из десятков лабораторий, где при поддержке США осуществлялись военно-биологические программы. В конце января Кириллов сообщил, что «активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию» этих программ на Украине.