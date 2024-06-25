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В Минобороны РФ назвали причастных к разработке оружия массового поражения

Ведомости

Фигурантами незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения являются несколько украинских чиновников, в их числе – главный санитарный врач Игорь Кузин. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Кузин принимал участие в мероприятиях по намеренному разрушению системы контроля биологических рисков и биобезопасности в стране. Причастен к подготовке провокаций биологического характера с целью обвинения Российской Федерации», – заявил Кириллов в ходе брифинга.

Кроме того, утверждает генерал-лейтенант, к незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения причастны бывший замминистра здравоохранения Украины Игорь Перегинец, президент украинской ассоциации по биобезопасности Сергей Комисаренко, а также главный инфекционист Ольга Голубовская.

В марте 2022 г. Минобороны РФ представило документы, которые, как утверждалось, доказывают факт создания на Украине компонентов биологического оружия. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что на территории этого государства существовала сеть из десятков лабораторий, где при поддержке США осуществлялись военно-биологические программы. В конце января Кириллов сообщил, что «активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию» этих программ на Украине. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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