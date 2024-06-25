Самолет с Ассанжем приземлился на Марианских островах
Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем приземлился на острове Сайпан (Северные Марианские Острова). Это следует из данных сервиса Flightradar24.
На острове состоится заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений. Оно пройдет в 09:00 по местному времени (02:00 мск) 26 июня. Ожидается, что Ассанжа приговорят к 62 месяцам заключения, которые он уже отбыл в британской тюрьме.
24 июня Ассанжа выпустили под залог из тюрьмы Белмарш в Великобритании. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США. По информации The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Сделка еще не завершена официально. Всего Ассанжу было предъявлено 18 уголовных обвинений, и в общей сложности ему грозило до 175 лет тюремного заключения.
В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского Закона о шпионаже 1917 г. В том же году уже шведский суд выдвинул против него обвинения в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек и вынес решение о его задержании. Ассанж уехал в Великобританию, где был также задержан, но через некоторое время выпущен на свободу под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции.
В 2011 г. суд Великобритании принял решение экстрадировать его в Швецию, но журналист укрылся в посольстве Эквадора, где находился с 2012 по 2019 г. В апреле 2019 г. эквадорские власти в лице бывшего президента Ленина Морено (2017-2021 гг.) отказали Ассанжу в праве на убежище. Его задержали и отправили в тюрьму Белмарш.
Старший партнер коллеги адвокатов Pen & Paper Констанстин Добрынин в комментарии «Ведомостям» назвал кейс освобождения Ассанжа экстраординарным. По его словам, здесь «неразрывно переплелись воедино» уголовное право, международное право и прямые разновекторные политические интересы ведущих мировых держав в текущем историческом контексте.