Bloomberg: союзники Макрона отмечают «токсичность» его личного бренда

Агентство отмечает, что союзники Макрона держатся на расстоянии от него. Среди них – министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь. Некоторые депутаты хотят изменить тактику предвыборной кампании – они не упоминают Макрона в своих листовках и плакатах. При этом близкие к главе государства источники подчеркивают, что образ Макрона не используется потому, что предстоящая предвыборная кампания касается парламента, а не нового кандидата на пост президента.