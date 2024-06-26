Bloomberg: союзники Макрона отмечают «токсичность» его личного бренда
Ближайшие сторонники президента Франции Эммануэля Макрона отмечают «токсичность» его личного бренда и хотят дистанцироваться от него во время предвыборной кампании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что союзники Макрона держатся на расстоянии от него. Среди них – министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь. Некоторые депутаты хотят изменить тактику предвыборной кампании – они не упоминают Макрона в своих листовках и плакатах. При этом близкие к главе государства источники подчеркивают, что образ Макрона не используется потому, что предстоящая предвыборная кампания касается парламента, а не нового кандидата на пост президента.
Главная проблема состоит в том, чтобы «заставить лидера страны вести себя сдержанно», отмечает Bloomberg. 25 июня президент Франции заявил, что преобладание «крайне правых» или «крайне левых» политических блоков в Национальном собрании приведет к гражданской войне. Главный соперник Макрона, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала его заявление «разжиганием паники» с целью воздействия на избирателей.
В публикации также отмечается, что последние опросы общественного мнения показывают превосходство партии «Национальное объединение», которое продолжает увеличиваться. Это подтверждает аргумент о том, что тактика Макрона терпит неудачу.
9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных парламентских выборах. Он принял такое решение после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).