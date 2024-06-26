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Bloomberg: союзники Макрона отмечают «токсичность» его личного бренда

Ведомости

Ближайшие сторонники президента Франции Эммануэля Макрона отмечают «токсичность» его личного бренда и хотят дистанцироваться от него во время предвыборной кампании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что союзники Макрона держатся на расстоянии от него. Среди них – министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь. Некоторые депутаты хотят изменить тактику предвыборной кампании – они не упоминают Макрона в своих листовках и плакатах. При этом близкие к главе государства источники подчеркивают, что образ Макрона не используется потому, что предстоящая предвыборная кампания касается парламента, а не нового кандидата на пост президента.

Главная проблема состоит в том, чтобы «заставить лидера страны вести себя сдержанно», отмечает Bloomberg. 25 июня президент Франции заявил, что преобладание «крайне правых» или «крайне левых» политических блоков в Национальном собрании приведет к гражданской войне. Главный соперник Макрона, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала его заявление «разжиганием паники» с целью воздействия на избирателей.

В публикации также отмечается, что последние опросы общественного мнения показывают превосходство партии «Национальное объединение», которое продолжает увеличиваться. Это подтверждает аргумент о том, что тактика Макрона терпит неудачу.

9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных парламентских выборах. Он принял такое решение после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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