МИД России предписал журналистке австрийского ORF Шнайдер покинуть страну
Шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Карола Шнайдер в ближайшее время должна покинуть Россию. Соответствующее предписание ей выдали в министерстве иностранных дел РФ, сообщили в ведомстве.
«Ей [Шнайдер] предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Решение стало «вынужденной ответной мерой» на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене Арины Давидян. 24 июня журналистке предписали покинуть страну в течение двух недель.
«В случае пересмотра Веной решения в отношении Арины Давидян аккредитация Каролы Шнайдер может быть восстановлена», – добавили в МИД.
30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Ему предписали покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин. В ответ МИД РФ отозвал аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг.
11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова выслать журналистов зарубежных СМИ, если Запад позволит себе притеснять и несправедливо лишать аккредитации работающих на их территории российских журналистов.