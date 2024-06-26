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МИД России предписал журналистке австрийского ORF Шнайдер покинуть страну

Ведомости

Шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Карола Шнайдер в ближайшее время должна покинуть Россию. Соответствующее предписание ей выдали в министерстве иностранных дел РФ, сообщили в ведомстве.

«Ей [Шнайдер] предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Решение стало «вынужденной ответной мерой» на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене Арины Давидян. 24 июня журналистке предписали покинуть страну в течение двух недель.

«В случае пересмотра Веной решения в отношении Арины Давидян аккредитация Каролы Шнайдер может быть восстановлена», – добавили в МИД.

30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Ему предписали покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин. В ответ МИД РФ отозвал аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг.

11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова выслать журналистов зарубежных СМИ, если Запад позволит себе притеснять и несправедливо лишать аккредитации работающих на их территории российских журналистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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