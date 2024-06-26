МИД России предписал журналистке австрийского ORF Шнайдер покинуть страну

30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Ему предписали покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин. В ответ МИД РФ отозвал аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг.