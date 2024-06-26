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Путин поклонился «Троице» Рублева в Сергиевом Посаде

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где поклонился иконе «Троица», написанной Андреем Рублевым. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

Президента сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

22 июня, накануне праздника Святой Троицы, икону Андрея Рублева перевезли из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру.

Договор о передаче Третьяковской галереей иконы «Троица» Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование был подписан патриархом Кириллом и министром культуры России Ольгой Любимовой в июле 2023 г. Соглашение заключено на 49 лет с последующей пролонгацией. В мае того же года Путин принял решение вернуть икону «Троица» Рублева Русской православной церкви (РПЦ).

6 января икону доставили в храм Христа Спасителя для празднования Рождества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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