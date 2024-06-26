Путин поклонился «Троице» Рублева в Сергиевом Посаде

Договор о передаче Третьяковской галереей иконы «Троица» Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование был подписан патриархом Кириллом и министром культуры России Ольгой Любимовой в июле 2023 г. Соглашение заключено на 49 лет с последующей пролонгацией. В мае того же года Путин принял решение вернуть икону «Троица» Рублева Русской православной церкви (РПЦ).