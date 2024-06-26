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Хуситы сообщили об атаке на судно в израильском порту Хайфа

Ведомости

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракское исламское сопротивление атаковали несколькими беспилотниками контейнеровоз MSC Manzanillo в израильском порту Хайфа. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Операция прошла успешно и достигла своих целей», – уточнил Сариа.

23 июня военный представитель хуситов сообщил об атаке на четыре судна в порту Хайфы. Удары были нанесены с помощью дронов по двум цементовозам и двум сухогрузам. Корабли принадлежали компаниям, нарушившим решение о запрете захода в порты Палестины. Также с использованием дронов в Средиземном море было атаковано судно Shorthorn Express, следовавшее в Хайфу.

22 июня йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower.

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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