Хуситы сообщили об атаке на судно в израильском порту Хайфа
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракское исламское сопротивление атаковали несколькими беспилотниками контейнеровоз MSC Manzanillo в израильском порту Хайфа. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
«Операция прошла успешно и достигла своих целей», – уточнил Сариа.
23 июня военный представитель хуситов сообщил об атаке на четыре судна в порту Хайфы. Удары были нанесены с помощью дронов по двум цементовозам и двум сухогрузам. Корабли принадлежали компаниям, нарушившим решение о запрете захода в порты Палестины. Также с использованием дронов в Средиземном море было атаковано судно Shorthorn Express, следовавшее в Хайфу.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.