Хуситы сообщили об атаке на судно в израильском порту Хайфа

23 июня военный представитель хуситов сообщил об атаке на четыре судна в порту Хайфы. Удары были нанесены с помощью дронов по двум цементовозам и двум сухогрузам. Корабли принадлежали компаниям, нарушившим решение о запрете захода в порты Палестины. Также с использованием дронов в Средиземном море было атаковано судно Shorthorn Express, следовавшее в Хайфу.