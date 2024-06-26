МИД Австрии вызвал посла РФ из-за высылки журналистки австрийского ORF

26 июня Министерство иностранных дел РФ сообщило о выдаче Шнайдер предписания, согласно которому она должна в ближайшее время покинуть Россию. Решение стало «вынужденной ответной мерой» на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене Арины Давидян. 24 июня журналистке предписали покинуть страну в течение двух недель.