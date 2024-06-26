МИД Австрии вызвал посла РФ из-за высылки журналистки австрийского ORF
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг осудил решение России выдать предписание о высылке шеф-корреспондента московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Каролы Шнайдер, сообщается на сайте ORF.
Шалленберг сообщил, что посла России в Австрии Дмитрия Любинского вызвали в МИД в знак протеста.
26 июня Министерство иностранных дел РФ сообщило о выдаче Шнайдер предписания, согласно которому она должна в ближайшее время покинуть Россию. Решение стало «вынужденной ответной мерой» на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене Арины Давидян. 24 июня журналистке предписали покинуть страну в течение двух недель.
30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Ему предписали покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин. В ответ МИД РФ отозвал аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг.