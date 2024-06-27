Bloomberg: отправленные в Южную Корею воздушные шары из КНДР опасны для авиации
Отправленные КНДР в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором представляют угрозу для самолетов, пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейских представителей авиации.
«Эти воздушные шары практически не обнаруживаются нашими радарами, поэтому мы получаем уведомления о них от близлежащих военных частей», – заявила помощник менеджера по связям со СМИ аэропорта Инчхон Син Чжису. Таким образом она прокомментировала нарушения вылетов и посадок самолетов аэропорта, вызванные приземлением шара из КНДР. Чжису также отметила, что шары могут вызвать перебои в воздушном движении и попасть в реактивные двигатели.
Ситуация между КНДР и Южной Кореей обострилась в последние несколько недель. С конца мая страны ведут «мусорную войну»: Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Кореей после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. В ответ Южная Корея продолжила отправлять в КНДР листовки и другие предметы, включая 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны. Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны. 24 июня КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея. В них были обнаружены паразиты. 25 июня власти Сеула сообщили, что КНДР второй день подряд запускает такие шары в сторону Южной Кореи. Только за ночь Пхеньян запустил около 350 воздушных шаров.
26 июня Северная Корея запустила в Южную Корею 180 воздушных шаров с мусором.