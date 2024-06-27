МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии
МИД России осудил попытку государственного переворота в Боливии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Считаем недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля. Политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии – императив», – говорится в сообщении.
МИД призвал сплотиться все структуры и политические силы в Боливии в интересах общества, чтобы обеспечить стабильность и суверенитет государства. Ведомство также предостерегло от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и выразило солидарность с ней, назвав страну надежным стратегическим партнером.
Издание El Pais со ссылкой оборонное ведомство страны сообщает, что правительство Арсе имеет «полный и абсолютный» контроль над вооруженными силами Боливии. Министр обороны государства Эдмундо Новилло призвал население к спокойствию и назвал попытку госпереворота позором. «То, что произошло, – это темное пятно. Благодаря военному командованию теперь все под контролем», – сказал он. Новилло добавил, что новому военному командованию поручили провести расследование, чтобы выявить участников переворота.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Глава страны выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Вооруженные силы покинули площадь Мурильо около 01:40 мск.
После попытки госпереворота были задержаны Хуан Хосе Суньига и экс-командующий ВМС вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Министерство внутренних дел (МВД) страны обвинило их в попытке совершить вооруженный переворот, напасть на президента и уничтожить государственную и частную собственность.
Поддержку Арсе выразили лидеры стран Латинской Америки. Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал на своей странице в соцсети Х, что его порадовала солидарность народа Боливии с правительством страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку госпереворота и призвал народ страны защитить демократию и президента Арсе. МИД Аргентины выразил «твердую поддержку» верховенства закона, подчеркнув важность демократических институтов в Боливии.