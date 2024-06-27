МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии

Издание El Pais со ссылкой оборонное ведомство страны сообщает, что правительство Арсе имеет «полный и абсолютный» контроль над вооруженными силами Боливии. Министр обороны государства Эдмундо Новилло призвал население к спокойствию и назвал попытку госпереворота позором. «То, что произошло, – это темное пятно. Благодаря военному командованию теперь все под контролем», – сказал он. Новилло добавил, что новому военному командованию поручили провести расследование, чтобы выявить участников переворота.