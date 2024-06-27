Армения выразила желание установить дипотношения с Турцией

«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы», – сказал он (цитата по ТАСС). Мирзоян уточнил, что у Армении и Турции есть договоренности, которые касаются открытия границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.