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Армения выразила желание установить дипотношения с Турцией

Ведомости

Армения считает, что пора установить дипломатические отношения с Турцией, сообщил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы», – сказал он (цитата по ТАСС). Мирзоян уточнил, что у Армении и Турции есть договоренности, которые касаются открытия границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора отметили политическую волю к полной и безусловной нормализации отношений между странами. Они также заявили о важности продолжения встреч представителей Армении и Турции.

Отношения с Турцией – болезненная тема для Армении из-за геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. и помощи Азербайджану с турецкой стороны. События XX в. осудили в ряде стран, в том числе в России: 24 апреля считается Днем памяти жертв геноцида армян.

С момента распада СССР сухопутная граница Армении и Турции, которую охраняют российские пограничники, закрыта из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г. сорвалась. В начале 2022 г. в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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