Армения выразила желание установить дипотношения с Турцией
Армения считает, что пора установить дипломатические отношения с Турцией, сообщил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.
«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы», – сказал он (цитата по ТАСС). Мирзоян уточнил, что у Армении и Турции есть договоренности, которые касаются открытия границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.
18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора отметили политическую волю к полной и безусловной нормализации отношений между странами. Они также заявили о важности продолжения встреч представителей Армении и Турции.
Отношения с Турцией – болезненная тема для Армении из-за геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. и помощи Азербайджану с турецкой стороны. События XX в. осудили в ряде стран, в том числе в России: 24 апреля считается Днем памяти жертв геноцида армян.
С момента распада СССР сухопутная граница Армении и Турции, которую охраняют российские пограничники, закрыта из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г. сорвалась. В начале 2022 г. в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран.