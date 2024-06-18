Пашинян и Эрдоган заявили о воле к нормализации отношений Армении и Турции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули политическую волю к полной и безусловной нормализации отношений между Арменией и Турцией. Об этом сообщила пресс-служба армянского премьер-министра.
Пашинян и Эрдоган также отметили важность продолжения встреч представителей двух стран и подтвердили достигнутые договоренности. Лидеры государств отметили продолжающийся диалог между высокопоставленными должностными лицами Армении и Турции и обсудили международную повестку.
Отношения с Турцией – болезненная тема для армянского общества из-за геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. и помощи Азербайджану с турецкой стороны. События XX в. осудили в ряде стран, в том числе в России: 24 апреля считается Днем памяти жертв геноцида армян. С момента распада СССР сухопутная граница Армении и Турции, которую охраняют российские пограничники, закрыта из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г. сорвалась. В начале 2022 г. в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран.
23 апреля Эрдоган заявил о формировании в регионе Южного Кавказа нового порядка, в связи с чем он надеется на то, что Армения пойдет по «правильному пути» во взаимоотношениях двух стран.