Эрдоган надеется, что Армения «выберет правильный путь» в отношениях с Турцией

Отношения с Турцией – болезненная тема для армянского общества из-за геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. и помощи Азербайджану с турецкой стороны. События XX в. были осуждены рядом стран, в том числе Россией, где 24 апреля считается Днем памяти жертв геноцида армян. С момента распада СССР сухопутная граница Армении и Турции, которую охраняют российские пограничники, закрыта из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г. сорвалась. В начале 2022 г. в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран.