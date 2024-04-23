Эрдоган надеется, что Армения «выберет правильный путь» в отношениях с Турцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам о формировании в регионе Южного Кавказа нового порядка, в связи с чем он надеется на то, что Армения пойдет по «правильному пути» во взаимоотношениях двух стран. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.
Комментарий Эрдогана прозвучал в ответ на вопрос журналистов о недавнем заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который использовал слова «Медс Егерн» («Великое злодеяние») вместо «геноцида» при описании событий 1915 г.
«Всегда лучше действовать, исходя из реалий того времени, чем действовать сфабрикованными историческими историями, не имеющими связи с реальностью. И сейчас Пашинян это осознает», – сказал турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).
По мнению Эрдогана, в регионе устанавливается новый порядок и пришло время создавать новые дорожные карты.
«Двери возможностей не остаются открытыми навсегда. Необходимо эффективно использовать их, пока они остаются открытыми <…> Надеюсь, что Армения выберет правильный путь и начнется новая эра», – сказал президент Турции.
Отношения с Турцией – болезненная тема для армянского общества из-за геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. и помощи Азербайджану с турецкой стороны. События XX в. были осуждены рядом стран, в том числе Россией, где 24 апреля считается Днем памяти жертв геноцида армян. С момента распада СССР сухопутная граница Армении и Турции, которую охраняют российские пограничники, закрыта из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г. сорвалась. В начале 2022 г. в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран.