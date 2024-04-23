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Эрдоган надеется, что Армения «выберет правильный путь» в отношениях с Турцией

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам о формировании в регионе Южного Кавказа нового порядка, в связи с чем он надеется на то, что Армения пойдет по «правильному пути» во взаимоотношениях двух стран. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.

Комментарий Эрдогана прозвучал в ответ на вопрос журналистов о недавнем заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который использовал слова «Медс Егерн» («Великое злодеяние») вместо «геноцида» при описании событий 1915 г.

«Всегда лучше действовать, исходя из реалий того времени, чем действовать сфабрикованными историческими историями, не имеющими связи с реальностью. И сейчас Пашинян это осознает», – сказал турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

По мнению Эрдогана, в регионе устанавливается новый порядок и пришло время создавать новые дорожные карты.

«Двери возможностей не остаются открытыми навсегда. Необходимо эффективно использовать их, пока они остаются открытыми <…> Надеюсь, что Армения выберет правильный путь и начнется новая эра», – сказал президент Турции. 

Отношения с Турцией – болезненная тема для армянского общества из-за геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. и помощи Азербайджану с турецкой стороны. События XX в. были осуждены рядом стран, в том числе Россией, где 24 апреля считается Днем памяти жертв геноцида армян. С момента распада СССР сухопутная граница Армении и Турции, которую охраняют российские пограничники, закрыта из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г. сорвалась. В начале 2022 г. в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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