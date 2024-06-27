Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: Россия надеется на скорейшее восстановление спокойствия в Боливии

Ведомости

Происходящие события в Боливии являются внутренним делом этой страны, Россия желает скорейшего восстановления спокойствия там, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Боливии, и здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране и надеемся, что так и будет», – сказал он.

Важно, чтобы не было вмешательства в дела Боливии третьих стран, подчеркнул Песков.

26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Президент Боливии Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Глава страны выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Вооруженные силы покинули площадь Мурильо около 01:40 мск.

После попытки госпереворота были задержаны Хуан Хосе Суньига, экс-командующий ВМС вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор и генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра. МВД страны обвинило их в попытке совершить вооруженный переворот, напасть на президента и уничтожить государственную и частную собственность.

МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии. Ведомство призвало все структуры и политические силы в стране сплотиться в интересах общества, чтобы обеспечить стабильность и суверенитет государства.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных