Песков: Россия надеется на скорейшее восстановление спокойствия в Боливии
Происходящие события в Боливии являются внутренним делом этой страны, Россия желает скорейшего восстановления спокойствия там, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это внутреннее дело Боливии, и здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране и надеемся, что так и будет», – сказал он.
Важно, чтобы не было вмешательства в дела Боливии третьих стран, подчеркнул Песков.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Президент Боливии Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Глава страны выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Вооруженные силы покинули площадь Мурильо около 01:40 мск.
После попытки госпереворота были задержаны Хуан Хосе Суньига, экс-командующий ВМС вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор и генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра. МВД страны обвинило их в попытке совершить вооруженный переворот, напасть на президента и уничтожить государственную и частную собственность.
МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии. Ведомство призвало все структуры и политические силы в стране сплотиться в интересах общества, чтобы обеспечить стабильность и суверенитет государства.