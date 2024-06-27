Песков: Россия надеется на скорейшее восстановление спокойствия в Боливии

«Это внутреннее дело Боливии, и здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране и надеемся, что так и будет», – сказал он.