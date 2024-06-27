ЦИК Украины будет передавать в военкоматы данные из реестров о мужчинах с 17 лет
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, налоговая и миграционная службы будут передавать в военкоматы данные о гражданах мужского пола по достижении ими 17 лет. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Закон был принят парламентом в окончательном чтении 5 июня. Ранее данные о гражданах мужского пола по достижении ими 18 лет передавались в электронный реестр призывников «Оберег», отмечает украинская интернет-газета «Страна».
17 мая Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации. Кроме того, мужчин, пытающихся избежать призыва, разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток.
8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.