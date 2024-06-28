Путин назначил Владимира Белинского новым послом в Чили
Владимир Белинский назначен новым послом России в Чили. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Другим указом глава государства освободил от этой должности Сергея Кошкина, который занимал ее с октября 2020 г.
Белинскому 51 год, прежде он занимал пост заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД РФ. Является чрезвычайным и полномочным посланником второго класса.
18 июня Путин назначил Сергея Вакунова новым российским послом в Киргизии, освободив от этой должности Николая Удовиченко.