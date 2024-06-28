МИД Германии рекомендовал немецким журналистам покинуть Россию
МИД Германии настоятельно рекомендует не посещать Россию, это касается и немецких журналистов, которые работают в стране. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге кабинета министров.
«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
25 июня МИД России анонсировал ограничения для 81 европейского СМИ в ответ на запрет Евросоюза любой вещательной активности трех российских СМИ («РИА Новости», «Известия» и «Российская газета»). Под санкции российского МИДа попали СМИ 25 европейских государств, включая издания Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши и др.
В ЕС осудили ответные меры России. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал запрет России на вещание ряда западных СМИ «необоснованной цензурой».