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МИД Германии рекомендовал немецким журналистам покинуть Россию

Ведомости

МИД Германии настоятельно рекомендует не посещать Россию, это касается и немецких журналистов, которые работают в стране. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге кабинета министров.

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

25 июня МИД России анонсировал ограничения для 81 европейского СМИ в ответ на запрет Евросоюза любой вещательной активности трех российских СМИ («РИА Новости», «Известия» и «Российская газета»). Под санкции российского МИДа попали СМИ 25 европейских государств, включая издания Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши и др.

В ЕС осудили ответные меры России. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал запрет России на вещание ряда западных СМИ «необоснованной цензурой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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