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Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу»

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу», участники которого становятся все более уродливее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», – сказал зампред Совбеза.

Медведев отметил, что новый генсек НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая станет верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, «каждый другого краше». Он напомнил, что Рютте «люто ненавидит» Россию и является сторонником все более жестких санкций, фон дер Ляйен «постоянно несет злобную чушь в адрес РФ, не выбирая выражений», а Каллас соединила в себе «ядерную русофобию и бесконечную жажду наживы».

«Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!» – резюмировал Медведев.

26 июня сообщалось, что послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Рютте в качестве нового генерального секретаря альянса. 28 июня Politico со ссылкой на шесть дипломатов ЕС писало, что лидеры Евросоюза выбрали Урсулу фон дер Ляйен из Германии на второй срок в качестве президента Европейской комиссии. На заседании также была поддержана кандидатура премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назначения в Евросоюзе не принесут позитивных перемен в отношениях с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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