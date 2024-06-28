Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу», участники которого становятся все более уродливее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», – сказал зампред Совбеза.
Медведев отметил, что новый генсек НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая станет верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, «каждый другого краше». Он напомнил, что Рютте «люто ненавидит» Россию и является сторонником все более жестких санкций, фон дер Ляйен «постоянно несет злобную чушь в адрес РФ, не выбирая выражений», а Каллас соединила в себе «ядерную русофобию и бесконечную жажду наживы».
«Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!» – резюмировал Медведев.
26 июня сообщалось, что послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Рютте в качестве нового генерального секретаря альянса. 28 июня Politico со ссылкой на шесть дипломатов ЕС писало, что лидеры Евросоюза выбрали Урсулу фон дер Ляйен из Германии на второй срок в качестве президента Европейской комиссии. На заседании также была поддержана кандидатура премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назначения в Евросоюзе не принесут позитивных перемен в отношениях с Россией.