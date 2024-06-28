Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу»

Медведев отметил, что новый генсек НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая станет верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, «каждый другого краше». Он напомнил, что Рютте «люто ненавидит» Россию и является сторонником все более жестких санкций, фон дер Ляйен «постоянно несет злобную чушь в адрес РФ, не выбирая выражений», а Каллас соединила в себе «ядерную русофобию и бесконечную жажду наживы».